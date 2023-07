LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 13 00 le semifinali con Pilato e Ceccon | Quadarella per la medaglia negli 800 sl

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIL CALENDARIO DEIDIDI OGGI: TUTTI GLI ORARI PAZZESCO TEMPONE DI BENEDETTAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO PALTRINIERI RIVELA: “POTREI FARE MENO GARE A PARIGI. E DOPO LE OLIMPIADI LASCIO LA PISCINA” 5.49: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento13.00 per la penultima sessione di finali e. Buona giornata, a più tardi! 5.48. Chiara Tarantino, nonostante il personale, non è riuscita a qualificarsi per la semifinale dei 50 stile libero, Luca De Tullio, nonostante un grande finale, non è riuscito a entrare nella finale dei 1500 stile libero 5.47: Si chiude la penultima sessione di batterie del ...

Fukuoka, Giappone. Giorno 7. Simona Quadrella e la finale degli 800 stile libero. L'abbiamo vista piangere ed erano lacrime di gioia. L'abbiamo vista sul podio: argento nei 1500 stile. Il finale di ...Settima giornata dei Mondiali diin vasca a Fukuoka. Attesa per Simona Quadarella che, dopo l'argento nei 1500 stile, cerca il ... Le garedalle 13 su Sky Sport Summer (canale 201) e in ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: pazzesca Benedetta Pilato, sorpresa Bottazzo! Alle 13.00 semifinali e finali OA Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...I Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 sono in diretta su Sky Sport Summer (canale 201 del telecomando Sky) e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Penultima giornata di gara ...