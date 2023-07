LIVE – Italia-Svezia 0-4 | Mondiali femminili 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladi, match valido per idi calcio. Allo Sky Stadium di Wellington, le azzurre di Bertolini dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Argentina proveranno in tutti i modi a battere anche le scandinave, che proprio come loro hanno ottenuto un successo all’esordio. Vincere vorrebbe dire vedere da vicinissimo gli ottavi, chi la spunterà? Appuntamento alle ore 9.30 di sabato 29 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING I TELECRONISTI PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-4 (39? 50? Ilestedt, 44? Rolfo, 45? Blackstenius) 50? IL GOL. IL GOL. IL ...

Mondiale di calcio femminile Wellington (Nuova Zelanda), stadio Sky Stadium, inizio ore 09:30 Svezia3 0 Marcatori : Ilestedt 39' (S); Rolfo 44' (S); Blackstenius 45'+1' (S) Arbitra : Cheryl Foster- SVEZIA 0 - 339' Ilestedt, 44' Rolfo, 46' Blackstenius(4 - 3 - 3) : Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Bonansea, Cantore, Beccari. CT ...

Premi f5 per aggiornare 28' Occasione per la Svezia ma le #Azzurre chiudono in angolo Factory della Comunicazione 17' Ancora #Cantore che trova spazio sulla destra: tiro potente respinto 8' La Svezia ...