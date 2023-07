LIVE Italia-Svezia 0-4 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | dentro Greggi e Serturini

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Squadre molto stanche in campo. 82? Blackstenius scivola in fase di contropiede. 80? Ultimi dieci minuti di partita. 78?che prova in contropiede a costruire azioni da gol. 76? Destro di Janogy che finisce su fondo. 74?Jacobsson e Seger, fuori Kaneryd e Rubensson nella. 72? Fuori Caruso,Cernoia per l’. 70? Esterni più alti per l’. 68?che prova a riprendere la fase di pressing. 66?con il destro non trova la porta per una deviazione. 64?che prova ad alzare il baricentro. 62? Fuori Rolfo e Asllani,Schough e Janogy nella. 60? Pallonetto di ...