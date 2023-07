LIVE Italia-Svezia 0-3 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Angeldal dalla distanza mette paura a Durante, pallone fuori. 46?il10.22 L’crolla nel finale di primo tempo dopo aver giocato una prima parte di match davvero bene, laattraverso la sua fisicità riesce a stabilire l’ampio vantaggio di reti. A tra poco per il47? Finisce il primo tempo,0-3. 45? Rete della, Blackstenius, crolla l’che subisce moralmente la situazione,0-3. 43? Rete della, Rolfo, approfitta di una mischia in area di rigore, ...

- SVEZIA 0 - 439' e 50' Ilestedt, 44' Rolfo, 46' Blackstenius(4 - 3 - 3) : Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Bonansea, Cantore, Beccari. ...Mondiale di calcio femminile Wellington (Nuova Zelanda), stadio Sky Stadium, inizio ore 09:30 Svezia3 0 Marcatori : Ilestedt 39' (S); Rolfo 44' (S); Blackstenius 45'+1' (S) Arbitra : Cheryl Foster

Questa mattina alle 9.30 l’Italia scenderà in campo per la seconda partita del Mondiale femminile. Dopo il successo all’esordio le azzurre sfideranno la Svezia, terza nel ranking Fifa e favorita nel ...Premi f5 per aggiornare 28' Occasione per la Svezia ma le #Azzurre chiudono in angolo Factory della Comunicazione 17' Ancora #Cantore che trova spazio sulla destra: tiro potente respinto 8' La Svezia ...