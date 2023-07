LIVE Italia-Svezia 0-2 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | raddoppia Rolfo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Rete della, approfitta di una mischia in area di rigore,0-2. 41? DURANTE, miracolo in uscita, scivolata che anticipa Blackstenius lanciata in porta da un errore difensivo azzurro. 39? Rete dellacon Ilestedt, colpo di testa vincente dopo un corner,0-1. 37? Boattin ferma Blackstenius in fase offensiva. 35? Ritmi molto più lenti in questa seconda fase di primo tempo. 33? L’atteggiamento offensivo azzurro lascia però spazi per i contropiedi svedesi. 31?che tenta di alzare il baricentro. 29?ora in difficoltà nel pressing offensivo della nazionale svedese. 27? Destro dia ...