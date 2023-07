LIVE Italia-Svezia 0-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | doppio tentativo di Cantore

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29?ora in difficoltà nel pressing offensivo della nazionale svedese. 27? Destro di Rolfo a rimorchio, respinge Linari. 25? Boattin blocca un cross pericoloso di Asllani. 23? Destro dalla distanza di Rubensson che non crea problemi a Durante. 21? Momento favorevole ora alla, pressing offensivo. 19? Linari ferma una potenziale azione offensiva della. 17?che sulla destra del campo sta letteralmente dominando. 15? Cantone con il destro, Musovic in due tempi risolve la situazione. 13?che prova ora ad alzare il proprio baricentro. 11? Possesso palla prolungato dell’. 9? Punizione di Boattin che viene respinta dal portiere con i pugni. 7?che ha ...

Le convocate dell'Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (......Una vittoria consentirebbe all'di festeggiare la qualificazione con 90' di anticipo, ma anche in caso di pareggio la squadra di Milena Bertolini si presenterebbe all'appuntamento del 2 agosto ...

