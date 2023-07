LIVE Italia-Scozia 13-15 | Test Match rugby in DIRETTA | la meta di Ioane ci riporta a -2

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65?- In avanti degli scozzesi. L’può ripartire dalla mischia. 63?- Calcio spettacolare di Allan, che trova altri due punti inattesi vista la difficoltà del piazzato.15-13. 62-AAA! Perfetta la costruzione degli azzurri con Garbisi che usa al meglio il lavoro degli avanti. Ci pensa poi Allan ad aprire per il solo15-11. 61?- Nuovo fallo dei padroni di casa. Ci riproviamo andando in touch. 60?- Ottima l’azione del subentrato Fischetti, che costringe l’avversario al tenuto. Ci riversiamo nei 22 scozzesi. Bisogna marcare! 59?- Niente da fare. Mischia scozzese che sovrasta quellana recuperando agevolmente ...