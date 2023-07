LIVE – Frosinone-Salernitana 1-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladidel precampionato. Sfida da aperitivo per la prossima Serie A, che vede due squadre che stanno per affrontarsi nei prossimi mesi anche in campionato. Una gara che servirà anche ai tecnici Di Francesco e Paulo Sousa per capire illlo di preparazione del proprio gruppo. Appuntamento alle ore 18:00 di sabato 29 luglio. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH: Turati, Oyono, Marchizza, Mazzitelli, Monterisi, Romagnoli, Harroui, Brescianini, Cuni, Caso, Baez. A disp: Palmisani, Klitten, Macej, Szyminski, Kujabi, Haoudi, Gelli, Garritano, ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- SALERNITANA ] La presentazione del match QUI- Inizialmente Di Francesco potrebbe far scendere la squadra in campo con il ...Esordio in campionato previsto per il 19 agosto in trasferta, allo Stadio "Benito Stirpe" contro il. La squadra azzurra, che punterà a ripetere la straordinari cavalcata della scorsa ......00 Mirandes (Esp) - Valladolid (Esp) 19:00 Valencia (Esp) - Alaves (Esp) 19:00 Celta Vigo (Esp) - Lione (Fra) 20:00 FC Porto (Por) - Vallecano (Esp) 20:00(Ita) - Salernitana (Ita) 20:00 ...

28' - dopo 3 minuti di pausa, la Salernitana rientra in campo con la formazione completamente modificata. In campo il resto dei convocati: Fazio, Iervolino, Motoc, Mamadou Coulibaly e ...17' - Insiste la Salernitana, brava a rendersi pericolosa anche con qualche tiro dalla distanza. Stavolta è Coulibaly a impegnare Turati, bravo quanto il suo collega Alloca in questa ...