LIVE – Cocciaretto-Bondar 6-7 | 1-3 semifinale Wta Losanna 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 29 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadel torneo WTA 250 di(terra battuta). Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno di quarti di finale. La marchigiana, dopo qualche difficoltà nel primo parziale, ha disposto abbastanza agevolmente della russa Elina Avanesyan. L’ungherese, invece, ha lasciato la miseria di due giochi alla slovena Tamara Zidansek, giustiziera della romagnola Lucia Bronzetti al primo turno., complice anche la maggiore classifica, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La magiara, infatti, è classificata ben oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Sul rosso, tuttavia, riesce da sempre ad esprimere il meglio del ...

Ile la diretta testuale di- Bondar , incontro valevole per la prima semifinale del torneo WTA 250 di Losanna 2023 (terra battuta) . Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno di ...SEGUI ILDI- BONDAR PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Bondar scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio) . Le due giocatrici sono pianificate come primo ...Elisabettatorna in campo per i quarti di finale del "Ladies Open Lausanne" (WTA 250 - montepremi ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 28 luglio 2023

LIVE - Cocciaretto-Bondar 6-7, 0-2 semifinale Wta Losanna 2023 ... SPORTFACE.IT

Elisabetta Cocciaretto è sempre più una certezza nel movimento tennistico italiano. La marchigiana ha disputato un ottimo torneo sia al Roland Garros che a Wimbledon, raggiungendo in entrambi gli Slam ...(Provided by Tennis World Italia) È una Elisabetta Cocciaretto da sogno quella che sta giocando il torneo Wta 250 di Losanna. La tennista azzurra, sempre più vicina a realizzare il suo best ranking, s ...