LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | Remco Evenepoel saluta l’iride con la terza vittoria su queste strade

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Arrivano al quarto ed al quinto posto Neilson Powless e Ion Izagirre, che hanno staccato gli altri sull’ultimo strappo. 16.41 Davvero fenomenale. Lo sprint non è esattamente la sua specialità, ma quando si ha questo motore, tutto è possibile. Bilbao un po’ deluso, Vlasov arriva terzo. 16.39super il belga chela maglia iridata nel migliore dei modi. Tre sigilli nell’albo d’oro, come lui solo Marino Lejarreta negli anni ’80. 16.37OOOOOOOOO EVENEPOEEEEEEEEEEEEEL! ANCORA UNA VOLTA A BRACCIA ALZATE A SAN! 16.37 PARTE! 16.36 FINALE TESISSIMO! IL BASCO ORA AFFIANCA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 43a edizione della Clasica de San Sebastian, corsa di un giorno nei Paesi Baschi di livello P ...Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...