LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | quattro corridori all’attacco compreso Bardet | gruppo a 2’50”

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Questa la classifica parziale dei passaggi ai GPM. A fine giornata verrà assegnato un premio: 1 Mikel ITURRIA Euskaltel-Euskadi 8 2 RomainTeam dsm-firmenich 4 3 Julien BERNARD Lidl-Trek 3 14.31 Questo il passaggio sulla cima del Jaizkibel: 1 – 215 Mikel Iturria (EUS) – 5 pt 2 – 71 Romain(DSM) – 3 pt 3 – 152 Julien Bernard (LTK) – 1 pt 14.28 Bonnamour è stato ripreso dal, al comando rimangono solo Romain(DSM-firmenich), Julien Bernard (Lidl-Trek), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) e Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). 14.25 Bonnamour perde contatto rispetto agli altricompagni d’avventura:che è distante”. 14.22 Queste le pendenze in ...

LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA: Evenepoel contro tutti. Aggiornamenti dalle 12.15 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 43a edizione della Clasica de San Sebastian, corsa di un giorno nei Paesi Baschi di livello P ...Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...