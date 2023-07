LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | in testa Bardet e Van Hooydonck | gruppo a 1’30” sull’Erlaitz

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Già sulle prime rampe si sfilano daldiBernard e Iturria. 14.49 Inizia la salita di Erlaitz: 3,8 km al 10,3% di pendenza media. 14.46 Nelsale già l’azione della Soudal Quick-Step con il vincitore uscente Remco Evenepoel, che proverà a fare tris in questa corsa: Tropela Jaizkibelen @naikereo MORE INFO https://t.co/nTXpJjkLyR#Klasikoapic.twitter.com/sFNIoKjgFq — Donostiako Klasikoa (@dklasikoa) July 29,14.43 Il terzetto composto da Cortina, Hermans e Craddock si porta a 1’20” nei confronti dei battistrada: in questo tratto di falsopiano hanno recuperato una trentina di secondi. 14.40 Terminata la discesa del Jaizkibel: tra poco i corridori risaliranno verso Erlaitz. 14.37 Si forma un ...

LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA: Evenepoel contro tutti. Aggiornamenti dalle 12.15 OA Sport

Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...