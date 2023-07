LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | in testa Bardet e Van Hooydonck | da dietro su muovono Evenepoel e Bettiol!

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Questo quartetto si porta a una decina di secondi dae Van: probabile che fra poco saranno in sei a comandare la corsa. 15.04 Proprio sulla cima dell’Erlaitz si è mosso il campione del mondo, ma gli avversari hanno risposto alla grande: oltre a Bilbao, ci sono anche Alberto Bettiol e Aleksandr Vlasov! 15.02 Vanrientra sotto a, mentre dal gruppo sie Bilbao! 15.00 Lo scorso anno in cima a Erlaitz passò Remcoche poi andò a vincere la corsa, quest’anno probabilmente passerà, ma la sua avventura in fuga difficilmente lo porterà al successo. 14.57 Vancon il suo passo sta ...

Sportface vi racconterà lafin dal primo chilometro in tempo reale, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla. PERCORSO E ALTIMETRIASAN SEBASTIAN 2023 ...... Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ore 15:15 - RAIDUE HD: Ciclismo 2023:San Sebastián (...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Sportface vi racconterà lafin dal primo chilometro in tempo reale, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla. PERCORSO E ALTIMETRIASAN SEBASTIAN 2023 ...

LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA: Evenepoel contro tutti. Aggiornamenti dalle 12.15 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 43a edizione della Clasica de San Sebastian, corsa di un giorno nei Paesi Baschi di livello P ...Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...