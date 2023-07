LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | caduta per Evenepoel nel tratto di trasferimento | cinque uomini in fuga

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 L’Iturburu è una salita di sette chilometri con pendenza media del 5,1%;più difficile tra il quinto e il sesto chilometri, attorno al 7%. 12.19 Tornando in corsa, ci sonoal momento in avanscoperta quando siamo sulle prime rampe dell’Iturburu, seconda salita di giornata. Spicca la presenza di Romain Bardet (DSM-firmenich), assieme agli altri francesi Franck Bonnamour (AG2R-Citroen) e Julien Bernard (Lidl-Trek); con loro l’olandese Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) e l’iberico Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi). 12.17 Il belga è finito a terra mentre il gruppo era in viaggio verso il chilometro zero. Nessuna conseguenza per il campione iridato in carica, all’ultima gara con questa maglia. Altra vittoria permettendo. Remco is ok ...

Sportface vi racconterà lafin dal primo chilometro in tempo reale, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla. PERCORSO E ALTIMETRIASAN SEBASTIAN 2023 ...... Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ore 15:15 - RAIDUE HD: Ciclismo 2023:San Sebastián (...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Sportface vi racconterà lafin dal primo chilometro in tempo reale, con gli aggiornamentiche non vi faranno perdere assolutamente nulla. PERCORSO E ALTIMETRIASAN SEBASTIAN 2023 ...

LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA: Evenepoel contro tutti. Aggiornamenti dalle 12.15 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 43a edizione della Clasica de San Sebastian, corsa di un giorno nei Paesi Baschi di livello P ...Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...