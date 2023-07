LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA | 20 km alla fine | Evenepol | Bilbao e Vlasov si giocano il successo

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Mancano solo 15 kmdella Klasikoa! 16.12 Lo strappo di Murgil misura solo 2100 metri ma le pendenze sono infernali: media del 9.9% con prima metà intorno all’8% e seconda metà in cui si va abbondantemente in doppia cifra. 16.11 Solo ora Alberto Bettiol viene ripreso dal gruppo. Ormai non ci credono più neanche Jumbo e UAE. Il distacco di 2’20” non lascia grosse speranze. 16.08 20 KM AL TRAGUARDO! I prossimi chilometri saranno solo di avvicinamento allo strappo durissimo di Murgil. dove la corsa potrebbe decidersi. 16.06 Il distacco del gruppo si avvicina ora ai due minuti. Crescono ulteriormente le quotazioni dei tre corridori di testa. 16.04 I due corridori che si occupano dell’inseguimento in testa al gruppo sono Diego Ulissi per il compagno Marc Hirschi, e ...

Si svolgerà domani, sabato 29 luglio, la Clasica San Sebastian 2023, corsa in linea spagnola di livello World Tour che sarà utile a molti corridori per testare la propria condizione fisica in vista de ...