(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della seconda giornata deidileggera. Dopo le gare della marcia è ora si scendere in pista e sulle pedane a. Sarà un pomeriggio interessante quello che andrà in scena in Puglia, dove ad essere atteso ad una conferma dopo l’ottima estate fin qui vissuta è Samueleche proverà a confermarsi nei 100 cercando di sfruttare l’assenza di Marcell Jacobs. In programma anche un interessante gara del salto triplo dove Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle proveranno a dare del filo da torcere ad Andy Diaz Hernandez, neo-primatista italiano dopo ...

Seduta pomeridiana fra tattica e parteper i rosanero, che cominciano a pensare all'amichevole di domenica contro il Legnago. Dalle 17, ildell'allenamento su Stadionews.E infine la fasedi corsa. Ad inizio allenamento è arrivato anche il presidente Mirri, che ha salutato la squadra. Si è rivisto in campo Buttaro, che ha svolto l'intero allenamento con i ......Scarlet Rivera e la ex campionessa dell'Sara Simeoni. Non mancherà la consueta attenzione del Club Tenco agli emergenti con Il Tenco Ascolta, format che si sviluppa in una serie diin ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: attesa per Ceccarelli e i triplisti a Molfetta OA Sport

Oggi sabato 29 luglio va in scena la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica leggera. A Molfetta (in provincia di Bari) verranno messi in palio 16 titoli e c'è grande ...In corso le 10 km di marcia che aprono gli Assoluti di Molfetta.