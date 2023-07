LIVE Arnaldi-Popyrin | ATP Umago 2023 in DIRETTA | sconfitti in finale Bolelli Vavassori | a breve in campo l’azzurro e l’australiano

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30-Rola/Serdarusic 6-4 6-7 13-15!!! Beffati dopo un tiebreak decisivo rocambolesco i due azzurri. Adesso la premiazione e poi scenderanno inper la prima semidi singolare. 18.20-Rola/Serdarusic 6-4 6-7!! Ora super tiebreak per assegnare il titolo poi l’entrata indi. 18.15 Sono rimasti in quattro e due sono italiani. Lorenzo Sonego e Matteosognano di trovarsi domani inqui a, località a un tiro di schioppo dall’Italia. Per i due azzurri ci sono due avversari ...

...una finale alla portata contro uno tra il bombardiere australiano Alexei Popyrin oppure il connazionale Matteo. La speranza è che possa andare in scena un derby azzurro. SEGUI ILDI ...SEGUI ILDI- POPYRIN PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Popyrin scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro ...... entrambi i loro match saranno trasmessi su SuperTennis e saranno disponibilie on demand sulla piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTenniX., numero 76 ...

LIVE Arnaldi-Popyrin, ATP Umago 2023 in DIRETTA: l’azzurro insegue la prima finale della carriera OA Sport

Una giornata molto italiana al Plava Laguna Croatia Open Umag, l'ATP 250 sulla terra battuta di Umago. Si giocheranno la finale del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre nel singolare masch ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro con in palio un posto in finale al 250 di Umago tra l'azzurro Matteo Arnaldi e Alexei ...