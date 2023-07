LIVE Arnaldi-Popyrin 7-6 | 5-7 | 3-6 | ATP Umago 2023 in DIRETTA | la spunta l’australiano dopo 3h20 di partita

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.38b.6-7(2), 7-5, 6-3!! Chiudeuna battaglia diin cui l’azzurro ha avuto le sue chance di far suo il match in due set e in cui al terzo si è trovato notevolmente in difficoltà.è dunque il primo finalista dell’Atp 250 die affronterà il vincente del match in campo adesso tra Stan Wawrinka e Lorenzo Sonego. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Dritto comodo sbagliato dall’azzurro dal centro. 15-15 Gran passante nei piedi di. 15-0 Chiude con lo smash. 5-3 Ace (11). Serve per il match Alexei. 40-15 Risposta a tutto braccio di. 40-0 Rovescio vicino ...