L’Italia spaccata meteorologicamente in due | l’inizio dell’era dell’ebollizione globale

(Di sabato 29 luglio 2023) In questi giorni, in Italia, abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a eventi atmosferici anomali, mai verificati prima, che dividono la penisola a metà: al Nord, dopo un periodo di grande caldo con temperature che hanno superato abbondantemente i 30 gradi, si sono verificati forti nubifragi di pioggia e grandine grande come palline da tennis che non solo hanno arrecato danni a case, auto e infrastrutture ma anche causato incidenti e vittime, mentre al Sud le temperature hanno superato ampiamente i 40 gradi, registrando, purtroppo, dei record e facilitando il propagarsi degli incendi boschivi. Questi estremi sono emblematici effetti del cambiamento climatico che forse per la prima volta risulta essere chiaro a tutti. Come funziona il riscaldamento climatico? Nel corso della storia della Terra, il clima è sempre stato in lento cambiamento per processi naturali come i cicli solari, ...