L' Italia sconfitta in dieci minuti | batosta dalla Svezia sul velluto

L'Italia di Milena Bertolini parte forte ma la fisicità svedese si fa sentire e punisce le mancanze azzurre: Ilestedt per due volte

Come cambia il gruppo dell'Italia dopo la sconfitta contro la Svezia. Ora all'Italia, a meno di una clamorosa sconfitta della Svezia con l'Argentina, dovrebbe bastare un pareggio mercoledì contro il comunque insidioso Sudafrica per passare il girone come seconda. L'Italia non è riuscita a conquistare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale dei Mondiali. La pesante sconfitta contro la Svezia molto probabilmente sbarra la strada per il primo posto.

Pesante sconfitta della Nazionale italiana di calcio femminile nel secondo match del Mondiale in Nuova Zelanda. Dopo la vittoria sull'Argentina per 1-0 le ...Roma, 29 lug. (askanews) - Pesante sconfitta della Nazionale italiana di calcio femminile nel secondo match della coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Dopo la vittoria sull'Argentina per 1-0 le azzurre ...