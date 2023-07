L’Italia nell’Indo-Pacifico | Taiwan è la scelta migliore Scrive Ceccardi

Leggi su formiche

(Di sabato 29 luglio 2023) La missione Affari esteri (Afet) del Parlamento Europeo in Giappone e aè stata di importanza storica, proprio perché è stata la prima missione ufficiale a Taipei. Sono orgogliosa di essere stata l’unica esponente italiana a parteciparvi. L’invasione russa dell’Ucraina rischia di aprire un vaso di Pandora, anche nelè alle prese con la Cina continentale che, nell’ultimo anno, sta battendo tutti i record di sorvoli militari ostili in prossimità della linea di divisione nello Stretto. E il Giappone non è molto più tranquillo, considerando tutti i test missilistici lanciati dalla Corea del Nord anche nelle sue stesse acque territoriali. In un periodo come questo, sia a Tokyo che a Taipei si chiedono, giustamente: “Dopo l’Ucraina, toccherà anche a noi?”. Consi sono intensificati i rapporti e ...