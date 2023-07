L’Italia Femminile cade rovinosamente | goleada subita dalla Svezia!

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023)ha perso 5-0 a Wellington contro la Svezia. Azzurre scomparsemezz’ora in avanti, ma qualificazione ancora alla portata? A Wellington va in scena Svezia-Italia, seconda partita per le azzurre di Bertolini nel gruppo G del Mondiale. Dal 1? il portiere dell’Inter Francesca Durante. La Nazionale parte bene con un ottimo approccio e sfiora la via del gol un paio di volte con Caruso. Mamezz’ora in avanti, le azzurre perdono di inerzia e la maggior esperienza svedese esce alla grande. Al 39? la formazione scandinava si porta in vantaggio con il colpo di testa su angolo di Ilestedt.è terribilmente in difficoltà nelle palle inattive e al 44? prendono praticamente il raddoppio in fotocopia con Rolfo. Due minuti più tardi, la Svezia cala ...