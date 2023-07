L’Italia crolla contro la Svezia 0-5 | Mondiali a rischio flop per le azzurre | ultima occasione contro il Sudafrica

Leggi su open.online

(Di sabato 29 luglio 2023) Si complica il cammino delleaidi calcio femminile in Nuova Zelanda, dopo la batosta subitalaper 5-0. Dopo la vittoria all’esordiol’Argentina,a Wellington per la seconda partita del girone G sotto i colpi delle svedesi a segno per ben tre volte da calcio d’angolo con Ilestedt (39? e 49?), Rolfo (44?), Blackstenius (46?) e Blomqvist (50?). Diventa così decisivo per il passaggio di turno il matchilmercoledì 8 agosto. «Sono soddisfatta di quel che abbiamo fatto nel primo tempo – ha commentato la ct Milena Bertolini – ma sapevamo che laè una squadra forte, abbiamo avuto difficoltà sulle ...