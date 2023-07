L’iperturismo di massa è un problema anche per il Pianeta

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 luglio 2023) «I turisti sono tornati. È il momento di dire loro di starsene lontani?» si chiede in un articolo dello scorso 15 luglio il Financial Times raccontando le scelte di alcune amministrazioni europee che, in risposta alle molte lamentele per le città eccessivamente affollate, stanno cercando soluzioni e rimedi tra i più disparati. «Stay Away» è proprio lo slogan usato dal Comune di Amsterdam in una campagna di comunicazione avviata nel marzo scorso e rivolta ai giovani turisti, soprattutto quelli britannici, che si riversano nella capitale dei Paesi Bassi solo per eccedere con alcol, droghe e altre sregolatezze diventando così tra i visitatori più molesti per l’intera cittadinanza. Una campagna pubblicitaria sicuramente unica, per essere la prima del suo genere, ma che rischia di diventare la prima di una lunga serie. Ilè legato al fenomeno dell’overtourism, ...