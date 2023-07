L’Inter rompe gli indugi | il colpo arriva dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 luglio 2023)ilA perchegliin questa sessione di mercato: tutti i dettagli del piano dei nerazzurrista seguendo diversi giocatori per rinforzare la rosa sul mercato. Serve un attaccante e un difensore centrale, oltre che a un esterno in caso di partenza di Robin Gosens. Se partisse l’esterno tedesco, il primosul quale punterebbe Marotta è Carlos Augusto, che il Monza valuta almeno 15-20 milioni di euro. Il club nerazzurro sa bene che deve per forza prendere un attaccante e un difensore, soprattutto perché nelle rotazioni di Simone Inzaghi ci sarà parecchio turnover traA e Champions League. Senza dimenticare la Coppa Italia, competizione tanto cara all’ex ...