L’influenza russa e il sabotaggio dell’aspirazione europea in Georgia Parla Gvaramia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 luglio 2023) “Scusami se parlo tanto, ma è che sono stato in cella troppo a lungo e ho molte cose da dire, e voglio dirle tutte”. Nika, giornalista, oppositore ed ex ministro della giustizia ge... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti