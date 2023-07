Limbiate | incendio al centro accoglienza migranti | numerosi mezzi di soccorso

Leggi Anche(Monza e Brianza), dopo le polemiche annullato il party in piscina per sole ...nella galleria Monte Giugo sulla A12 IN ZONA CORVETTO Fotogallery -in una casa di ...È morto così Arnold Selishta, 22 enne di origine albanese, ucciso nel capottamento della Range Rover su cui viaggiava, ieri notte a, mentre il Suv era in testa in quella che sembra essere ...... divenendo visibile anche dalla Cassina Ferrara, frazione di Saronno, fino al comune di. ... Altroin fabbrica. Appena due giorni prima, sabato 6 maggio, una densa colonna di fumo nero ...

Limbiate, incendio al centro accoglienza migranti, numerosi mezzi di ... Il Notiziario

Un principio d’incendio ha fatto scattare l’emergenza questa sera, sabato 29 luglio, al centro d’accoglienza per immigrati di via Bonaparte a Limbiate.Sono stati in tutto oltre 300 gli interventi in sole 48 ore per far fronte alle conseguenze del maltempo (e non solo) a Monza e in Brianza ...