L' era dei corpi bionici

(Di sabato 29 luglio 2023) Con un neurostimolatore midollare una donna paralizzata è tornata «in piedi». È solo l’ultima delle micro meraviglie - dai device cardiaci ai defibrillatori interni - che inserite nel nostro organismo possono cambiarci (e salvarci) la vita. Nel cervello, nel cuore, nel midollo, sottopelle. Pacemaker, neurostimolatori, defibrillatori, impianti cocleari, loop: tutto impiantabile nel nostro corpo, per guarirci. Il futuro della medicina sarà un veloce viaggio verso la trasformazione dei pazienti in esseri? Esagerazioni a parte, la tecnologia dei device sta permettendo alla ricerca scientifica - e alla nostra qualità di vita - un deciso passo in avanti. L’ultima notizia, in questo campo, non è uno scenario remoto ma vita vissuta: al San Raffaele di Milano è stato portato a termine un intervento che, grazie all’impianto di un neurostimolatore midollare, ha ...