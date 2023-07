L’Emilia Romagna riparte dall’influencer marketing | in che modo?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 29 luglio 2023) Lo scorso mese di maggio è stato difficile per molti abitanti delche, a causa dell’alluvione che ha colpito alcune zone della regione, sono stati costretti alla gestione di imprevisti molto più grandi di loro. Oltre ai singoli cittadini coinvolti, ad averne risentito sono stati anche altri soggetti: le infrastrutture, la natura, il territorio. Ecco, dunque, che – con l’obiettivo di ripartire proprio da quest’ultimo – l’ente del turismo di Ravenna (tra le città maggiormente danneggiate dall’alluvione) ha scelto di affidarsi all’influencere, tra gli altri, anche alla Travel content creator Carlotta Tanisi. LEGGI ANCHE > Apparecchiatura professionale e content creator sono elementi compatibili? Come il web si attiva in condizioni di emergenza: il crowdfunding Sarà facile per gli utenti dei social network ...