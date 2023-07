Leclerc parte in pole per il GP del Belgio dopo la penalizzazione di Verstappen

(Di sabato 29 luglio 2023) Il pilota monegasco della Ferrari Charlesalza il polliceessersi piazzato al secondo posto nella sessione di qualifiche del venerdì in vista del Gran Premio di Formula Uno sul circuito di Spa-Francorchamps a Spa, inha ottenuto lache Maxè stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver cambiato il cambio. Il leader in carica del campionato di F1 Maxha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del, disputate venerdì sotto la pioggia, ma Charlespartirà dallaposition a causa della penalità di cinque posizioni in griglia inflitta aper un cambio di ...

Sappiamo che sulla vettura di Sainz esi è provato ad aumentare il livello di deportanza in molti modi, riuscendoci però solo parzialmente . D'altra, su un tracciato come quello di Spa, ...' I commissari hanno notato che Magnussen non ha ricevuto nessuna comunicazione dadel suo team riguardo l'arrivo difino a quando il pilota della Ferrari non fosse proprio dietro a lui ...Dopo la prima fila conquistata a Spa,ha spiegato di aver corretto il suo stile di guida e ... D'altra, la carenza di efficienza è sempre stata una caratteristica insita nel progetto ...

F1 GP Belgio, vola Verstappen ma per la penalità parte 6°. Pole di Leclerc con la Ferrari! La Gazzetta dello Sport

Charles Leclerc nelle qualifiche del Gp del Belgio sfruttando la penalità di Max Verstappen, ha conquistato la pole ...Di Daniele Sparisci, inviato a Spa A Spa il ferrarista parte in pole. Sull’umido aveva faticato a Barcellona, in Canada e in Austria: «Ero troppo aggressivo, piccoli… Leggi ...