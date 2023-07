Lecco | Di Nunno tuona | «Senza B chiedo i soldi alla Lega»

Leggi su calcionews24

Paolo Di Canio, patron del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport viste le ultime situazioni vissute dalla sua squadra. Le sue dichiarazioni: «La sensazione è che la B noi l'abbiamo conquistata sul campo. Se ci lasciano fuori ci sarà anche un conto da pagare per la Lega, perché io sto spendendo 1,2 milioni per lo stadio e metterlo a norma. Siamo sicuri di essere riammessi. Abbiamo consegnato i documenti in ritardo ma abbiamo finito di giocare il 18 a mezzanotte e il 20 avrei dovuto consegnare tutto? Chi lo pensa non sta bene».