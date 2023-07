Lecco | Di Nunno | “Sono convinto che giocheremo in Serie B anche se…”

Torna a parlare il presidente delDi, questa volta rilascia una intervista a La Gazzetta dello Sport : ' La sensazione è che noi la Serie B l'abbiamo conquistata sul campo. Se ci lasciano fuori sarà un conto da pagare per ...... a poche ore di distanza dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha escluso il... L'autore, nemmeno a dirlo, il presidente dei lariani Paolo Di. La sua apertura, a pochi giorni ...Il sostegno degli altri club Quanto all'appoggio legale dei 18 club di B, Dirisponde: 'Il sostegno delle 18 squadre può essere utile come no'. 'Non capisco il Perugia' Il presidente del, ...

Lecco, Di Nunno: "Se restiamo fuori ci sarà un conto da pagare. Perché il ricorso del Perugia" La Casa di C

Dal sogno all’incubo, con ritorno e contro ritorno. E finale ancora tutto da scrivere. Questo potrebbe essere il titolo della vicenda che sta interessando il Calcio Lecco 1912… Leggi ..."Dicono che ho consegnato i documenti in ritardo, ma io ho finito il 18 sera e avrei dovuto consegnare entro il 20 Chi lo pensa non sta bene" ...