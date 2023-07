Lecce | scontro tra auto e furgone 5 feriti | grave un 35enne

(Di sabato 29 luglio 2023) Ancora unaincidente sulle strade della Puglia, questa volta asulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, esattamente all’altezza dello svincolo per Gemini, frazione di Ugento. Si tratta di un… L'articolo proviene da Puglia24news.

Lecce, incidente sulla statale Gallipoli-Leuca: 5 feriti, grave un 35enne Tag24

Incidente oggi, 29 Luglio 2023 sulla statale Gallipoli-Leuca in provincia di Lecce, ferite 5 persone di cui un 35enne in gravi condizioni.Due mezzi coinvolti nel terribile incidente avvenuto sulla provinciale che collega Leuca a Gallipoli, all’altezza di Ugento in direzione Gemini: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri ...