Le nonne di Plaza de Mayo ritrovano il nipote 133 | “Una sconfitta per la dittatura”

(Di sabato 29 luglio 2023) Le “Abuelas () dede” hanno annunciato il ritrovamento del “” numero 133. Un uomo, il cui nome non è stato rivelato, di 46 anni, figlio di Cristina Navajas, che fu rapita nel 1976 quando era incinta, e di Julio Santucho. Suo zio era invece un leader guerriglia argentina degli anni ’70, Mario Roberto Santucho, fondatore dell’Erp. Le ‘’ dideL’associazione argentina, che si propone di ritrovare e restituire alle famiglie i bambini sottratti ai desaparecidos durante lamilitare iniziata nel 1976, ha dato l’annuncio sui social. Madres e Abuelas de Palza deentrano all’EsmaNel messaggio si convoca una conferenza stampa presso il museo della memoria dell’ex centro di detenzione e tortura ...

133 di cui è stato annunciato il ritrovamento ieri a Buenos Aires dalledide Mayo. Nella conferenza stampa organizzata nel Museo della Memoria, ospitato nella ex Scuola di meccanica ...Il presidente Fernandez ha salutato la notizia sui socialSANTIAGO DEL CILE " La sala stampa al centro di Buenos Aires è colma di giornalisti: le Abuelas dede Mayo , leche ricercano da più di 40 anni i 500 figli di desaparecidos rapiti dai militari durante la dittatura di Videla, stanno per annunciare il ritrovamento del 133esimo nipote. ...

Argentina, le Nonne di Plaza de Mayo ritrovano il nipote numero 133 Agenzia ANSA

Non si è ancora presentato in pubblico, ma appartiene alla famiglia Santucho, molto nota in Argentina, il nipote n. 133 di cui è stato annunciato il ritrovamento ieri a Buenos Aires dalle nonne di Pla ...Le Nonne di Plaza de Mayo hanno ritrovato il nipote numero 133. È una lotta, un lavoro continuo quello della Abuelas de Plaza de Mayo, guidate dalla storica presidente Estela de Carlotto. Si tratta de ...