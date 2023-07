Le noci di Macadamia sono salutari? Un’immersione profonda nel loro profilo nutrizionale

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 29 luglio 2023) Grazie alsapore ricco e allaversatilità, ledidiventate sempre più popolari negli ultimi anni come alternativa ecologica ad altra frutta secca sana, come le mandorle. Oltre a costituire un’aggiunta gustosa ai prodotti da forno e ai dessert, oggi è possibile trovare le macadamie in latti, oli e burri