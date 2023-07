Le armi dal Myanmar ora straziano anche Kyiv

(Di sabato 29 luglio 2023) In Ucraina sono state fotografate alcune munizioni utilizzate dall’esercito russo e provenienti dal. E’ la prima volta che viene segnalata l’esportazione dibirmane a Mosca: dal colpo ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... cosa c'è da sapere Gli italiani e Putin, lo zar è più debole: sì alle sanzioni, divisi sulle... la controffensiva entra nella fase decisiva Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta...Si tratta, come si legge in una nota della Casa Bianca, della prima volta che levengono prelevate direttamente dall'arsenale del Pentagono. Una mossa volutapresidente Joe Biden per ...Fornire all'Ucraina ancora piùe aspettarsi che vinca la guerra è 'per definizione una follia strategica'. Questa guerra non ... Biden e Zelensky Il Comma 22, espressione che prende il nome...

Sempre più banche si allontanano dal business delle armi nucleari Valori.it

Si chiama Independence on my skin ed è del fotografo Erik Messori. Tra i pub e i vicoli di Belfast immortala tatuaggi e corpi senza volto ...Come anticipato ieri dalla Cnn, la Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di armi a Taiwan per 345 milioni di dollari. Si tratta, come si legge in una nota della Casa Bianca, della prima volta c ...