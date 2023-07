Lazaro | quale futuro? All’Inter chiuso da due | ma zero offerte

(Di sabato 29 luglio 2023) Tra i tanti giocatori rientrati dai prestiti della scorsa stagione, c’è anche Valentino. L’esterno destro austriaco ritorna dal Torino, che ha deciso di non puntare su di lui nonostante le svariate partite da titolare. Resta ora da capire il suo, con l’affollamento sulla fascia destra e la mancanza diINCERTO –sarà ildi Valentino? Rientrato dopo il prestito al Torino, l’esterno austriaco ha raccolto qualche minuto di gioco contro Lugano e Pergolettese, ma non è stato schierato da Simone Inzaghi nell’ultimo test contro l’Al-Nassr a Osaka. Nonostante sia partito in tournée con la squadra, è difficile pensare chepossa rientrare nei piani del tecnico. Anche perché, al di ...

Il Torino, già da diverso tempo, è al lavoro per rinforzare le corsie laterali, complici gli addii di Lazaro e Ola Aina e le possibili partenze di Wilfried Singo e Mergim Vojvoda. Il principale obiett ...Valentino Lazaro potrebbe rimanere all’Inter, questa la notizia a sorpresa per la quale l’esterno potrebbe convincere Inzaghi. In casa Inter sono ore molto importanti di calciomercato e non solo. Nell ...