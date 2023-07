Latina Antonio Gnasso compie 100 anni | la visita e gli auguri del sindaco Matilde Celentano

Fuori dal carcereErrico è riuscito a stare appena qualche giorno, trovando riparo In un bed & breakfast, ... Intanto era stata di fatto bloccata una casa a Formia, in provincia di, ...È la disavventura capitata al 36enneErrico di San Tammaro, nel Casertano, condannato in ... ha presentato istanza per fargli ottenere i domiciliari, e lui ha bloccato una casa a Formia ()...È la disavventura capitata al 36enneErrico di San Tammaro, nel Casertano, condannato in ... ha presentato istanza per fargli ottenere i domiciliari, e lui ha bloccato una casa a Formia ()...

Antonio Gnasso compie 100 anni, la visita e gli auguri del sindaco di ... Comune di Latina

Antonio Gnasso compie 100 anni e viene festeggiato anche dal sindaco, Matilde Celentano. Trasferitosi a Latina nel 1946, per anni ha lavorato al Catasto ...La sindaca di Latina Matilde Celentano ha voluto portare personalmente gli auguri della città di Latina al signor Antonio Gnasso che oggi compie 100 anni, portandoseli anche molto bene.