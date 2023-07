Latina Antonio Gnasso compie 100 anni | la visita e gli auguri del sindaco Matilde Celentano

Fiestacon Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 ... pianoforte e voce narrante dal titolo 'Un Amore così grande' con Claudia Sasso,Puntillo e ...... oltre che negli USA, in Canada, Americae Asia. Ha registrato opere per flauto di Mozart, con l'Ensemble Astrée alcuni CD dedicati aVivaldi, Felice Giardini e Tomaso Giordani e con ...Fuori dal carcereErrico è riuscito a stare appena qualche giorno, trovando riparo In un bed & breakfast, ... Intanto era stata di fatto bloccata una casa a Formia, in provincia di, ...

Antonio Gnasso compie 100 anni, la visita e gli auguri del sindaco di ... Comune di Latina

Una scoperta clamorosa, che potrebbe addirittura riscrivere la storia. Nel corso delle perquisizioni, eseguite all'alba di mercoledì scorso dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di ...La ricerca dei responsabili del ferimento del nipote di Antonio Bardellino (fondatore del clan dei Casalesi) ha portato una nuova ondata di perquisizioni nel basso Lazio, dove la famiglia di ...