L' aria di Palermo è avvelenata dagli incendi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - L'diè inquinata da diossina. Lo riferisce l'Arpa Sicilia, in base ai dati rilevati dopo l'o nella discarica di Bellolampo sull'campionata "nei pressi della località Inserra, all'ingresso del residence sito in via Costantino dalle ore 22 del 24 luglio alle ore 22 del giorno dopo. La concentrazione è pari a 939 TE fg/m3". "I risultati ottenuti - sottolinea l'Arpa - riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza inambiente, che costituisce un dato da attenzionare in termini di potenziale ricaduta sugli altri comparti ambientali. I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale". L'o nella discarica palermitana di Bellolampo, ora spento, ha interessato, oltre la quarta vasca, ...