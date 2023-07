nando dalla chiesa Lettera di Nando Dalla Chiesa al 'Corriere della Sera' Caro direttore, come tanti giovedì sera ho partecipato alle cerimonie di commemorazione della strage di via Palestro. Nell'...nando dalla chiesa Lettera di Nando Dalla Chiesa al 'Corriere della Sera' Caro direttore, come tanti giovedì sera ho partecipato alle cerimonie di commemorazione della strage di via Palestro. Nell'...

L’aperitivo «il Padrino » a pochi metri dalla lapide delle vittime di mafia Corriere della Sera