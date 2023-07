L'amichevole in Inghilterra per pregustare il nuovo campionato | Hojlund è a un passo dallo United

...gruppo è formato da appassionati residenti in, ma qualcuno è partito anche da Bergamo (o Malpensa) per una toccata e fuga dal sapore europeo. Il Bournemouth è alla sua quarta, ...Kessié ha scelto l'. C'è bisogno di tempo (ma nemmeno troppo) . Entrate, giovani, rosa ... dove i bianconeri stanno proseguendo la fase di preparazione estiva dopo l'vinta con il ...Commenta per primo L' Atalanta parte per la trasferta in, dove domani alle 16 affronterà il Bournemouth in. Il club bergamasco nelle scorse ore ha diramato l'elenco dei convocati e tra questi non appare Merih Demiral , a riconferma ...

L'Atalanta vola in Inghilterra: sabato alle 16 sfida al Bournemouth L'Eco di Bergamo

Atalanta, Demiral ancora fuori dai convocati: è rottura totale, tra l'ipotesi Inter e il nodo formula ...L’AMICHEVOLE. Nel pomeriggio di venerdì 28 luglio l’Atalanta è volata in Inghilterra in vista dell’amichevole di sabato sul campo del Bournemouth. I giocatori nerazzurri convocati sono 23.