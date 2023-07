Lamborghini Super Trofeo Europa al Nurburgring 2023

(Di sabato 29 luglio 2023) En plein su tre appuntamenti per Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader nel. L'equipaggio del team VSR ha dominato la prima delle due gare del Nürburgring, dopo che ...

En plein su tre appuntamenti per Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader nelTrofeo Europa . L'equipaggio del team VSR ha dominato la prima delle due gare del Nürburgring, dopo che Michelotto ha centrato in qualifica la sua seconda pole della stagione, ...MOTORE V10La base è quella dellaHuracán . Infatti, troviamo il V10 di 5,2 ... Piccolo epotente Apple iPhone 14 Pro , compralo al miglior prezzo da eBay a 979 euro . 2 ...Tori da corsa al ring per ilTrofeo Europa . Dopo due anni l'evento ritorna sul tracciato del Nürburgring, che questo fine settimana, 28 - 30 luglio, ospita il terzo dei sei doppi appuntamenti della stagione. ...

Lamborghini | Il Super Trofeo Europa ritorna al Nürburgring Motorsport.com - IT

Dal Nürburgring - Mattia Tremolada - Foto Maggi Seconda pole position consecutiva per Mattia Michelotto nel Lamborghini Super Trofeo. Dopo aver svettato a Spa-Francorchamps, dove poi è ...Lamborghini ha finalmente confermato ufficialmente l’arrivo di un’innovativa gran turismo 2+2 nella sua gamma, dopo averci stuzzicato con questa idea per un po’ di tempo. La prima auto completamente e ...