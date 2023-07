L’allarme di Varsavia | “Mercenari della Wagner si avvicinano al confine polacco | situazione pericolosa”

Leggi su tpi

(Di sabato 29 luglio 2023) Polonia: “sial” Oltre 100del gruppo, di stanza in Bielorussia dopo la rivolta messa in atto in Russia lo scorso 24 giugno, si sono spostati verso il corridoio di Suwalki, che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la Russia: a lanciareè stato il primo ministroMateusz Morawiecki. “Ora laè ancora più. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100del grupposi sono spostati verso il corridoio di Suwalki vicino a Grodno, in Bielorussia” ha affermato il premier alla radio Rmf. Secondo Morawiecki, inoltre, i soldati potrebbero ...