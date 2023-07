L’allarme del premier polacco | «100 mercenari di Wagner vicini al confine» Il timore dei travestimenti per un attacco ibrido

(Di sabato 29 luglio 2023) Cresce la tensione vicino ai confini della Polonia, dove ilMateusz Morawiecki ha denunciato la concentrazione di oltre 100del gruppo. «Ora la situazione è ancora più pericolosa – ha detto Morawiecki alla radio Rmf – Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100del grupposi sono spostati verso il corridoio di Suwa?ki vicino a Grodno, in Bielorussia». Isi sarebbero spostati nella zona che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa. Ildelè che questa nuova mossa deidipossa rappresentare «un passo verso un ...

