La Wagner marcia verso la Polonia | 100 mercenari segnalati nella zona della “breccia di Suwalki”

(Di sabato 29 luglio 2023) Oltre 100del gruppodi stanza in Bielorussia si sono spostatiil corridoio di(noto anche come ladi, ) che collega lacon gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di KaliningradFederazione Russa. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. “Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100del grupposi sono spostatiil corridoio divicino a Grodno, in Bielorussia”, ha affermato Morawiecki alla radio Rmf, come riporta il canale polacco Polsat News. Secondo il capo del governo di Varsavia, si tratta di “un passo ...

...la pressione sul suo Paese dopo l'arrivo dei 'wagneriti' in Bielorussia e le minacce di 'su ... Putin: "Risposta se attacco a Bielorussia" Ucraina - Russia, arrivati 5mila mercenariin ...Non a caso, per guidare la delegazione russa a Pyongyang è stato scelto il ministro della Difesa Sergei Shoigu , uscito vittorioso (almeno per il momento) dallo scontro con il capo della...... Etwaslebhaft, und mitderinnigsten Empfindung, fu addirittura definito da Richardmodello ... Dopo la ripresa dellatroviamo poi un Adagio non troppo che all'ultima battuta si chiude con ...

La Wagner marcia verso la Polonia: 100 mercenari segnalati nella ... Secolo d'Italia

(Adnkronos) - "Un centinaio di miliziani si starebbero dirigendo verso il corridoio di Suwalki". E' l'allarme, lanciato dal premier polacco Mateusz Morawiecki, mentre cresce la pressione sul suo Paese ...Dopo la ribellione e lo sfumato colpo di Stato il gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin sembra più attivo che mai. Intorno al conflitto ...