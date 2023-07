La visita di Giorgia Meloni a Washington Flavia Giacobbe a TG2 Post Il video

'Connon ne abbiamo parlato. Ma le pare normale che la suaalla Casa Bianca è un successo e che, accanto, sui quotidiani, si parli del 'caso Giambruno' Sviare l'attenzione su di me ...... da Biden, con tre dossier chiave: Russia, Cina, Africa La premierMeloni vola a Washington:... consapevole anche della maniera in cui media e alti funzionari cinesi hanno presentato la...LadiMeloni a Washington ha reinserito il nostro Paese nel circuito dei grandi interlocutori. Stiamo tornando protagonisti, come dimostra la promessa di Biden di inserire anche l'...

Usa, Giorgia Meloni è arrivata a Washington per incontrare il presidente Biden - Il video Open

"Il tedesco ha detto che il turismo in Italia è destinato a fallire per via del clima: una cosa neanche supportata dai dati. Mi sembra pure da menagramo": Andrea Giambruno non fa marcia indietro ...“Abbiamo parlato di questo e di molto altro come di intelligenza artificiale, altra questione sulla quale, diciamo, io sono molto attenta. Materia che ho portato anche già, appunto, al G7 in Giappone, ...