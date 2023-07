La super-bomba di Pellegatti | Non solo Musah | chi arriva al Milan subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Yunusè sempre più vicino al. Il centrocampista di proprietà del Valencia piace ai rossoneri, nelle ultime ore ci sono stati fitti colloqui tra le parti per capire le cifre dell'affare, con gli spagnoli che chiedono 20 milioni di euro, una cifra che comunque rientra nei parametri del. Ai titoli di coda l'avventura tra ile Ante Rebic, il giocatore è a un passo dal Besiktas. L'Inter nel frattempo lavora al rinnovo di Simone Inzaghi, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di blindare il tecnico piacentino fino al 2025. Nel frattempo la Juventus, che oggi ha avuto la certezza che non giocherà neessuna competizione europea per club dopo l'esclusione di un anno decretata dallàUefa, ha proposto il prestito al Chelsea per Romelu Lukaku, ma al momento i londinesi vogliono cedere il belga definitivamente. ...