La Sampdoria contro la Lega Serie B | presentato un ricorso | ecco perché

(Di sabato 29 luglio 2023) LaladiB. Il club blucerchiato, come noto, essendo retrocesso si è trovato a dover rispettare diversi paletti...

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata , si è espresso sul ricorso dellaal Collegio di Garanziail pagamento del contributo solidaristico a carico delle squadre retrocesse dalla Serie A nel campionato cadetto. 'E' una loro scelta, non mi sorprende più ...Ladovrà scontare due punti di penalizzazione per mancati versamenti Irpef e all'Inps come deciso dal Tribunale federale nazionale della Figc nel processoil club blucerchiato. Il ...All'orizzonte l'amichevolei turchi dell' Hatayspor , squadra colpita dal terremoto dello ... arriva a titolo definitivo dalla. Milan, altro colpo: ufficiale Chukwueze. Genoa, ecco ...

Ricorso della Unione Sportiva Sampdoria contro la Lega Nazionale ... CONI

La Sampdoria contro la Lega di Serie B. Il club blucerchiato, come noto, essendo retrocesso si è trovato a dover rispettare diversi paletti burocratici. Uno è la decurtazione del paracadute nella misu ...Rivoluzione di mercato senza fine per la Sampdoria. Dopo il mancato rinnovo dell'ormai ex capitano Fabio Quagliarella , i blucerchiati salutano anche Manolo Gabbiadini. L'attaccante di Calcinate - uom ...