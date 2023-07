La Repubblica di Elkann | Juve | Allegri ha accolto con sollievo l’esclusione dalla Conference

(Di sabato 29 luglio 2023) Lantus un anno fuori dalle Coppe e il club non farà ricorso. Scrive(giornale di proprietà di JohnLeague — dove verrà ripescata la Fiorentina — è stata accolta constragrande maggioranza dei tifosi e specialmente da, che potrà concentrarsi sul campionato senza il fastidio di questa coppa che le grandi giudicano senza storia e senza gloria (e dagli introiti risicati), e che intasa le settimane con quelle trasfertacce scomode del giovedì. Il club non farà ricorso «per vivere la stagione 2023-24 con la massima serenità e certezza rispetto ai risultati conseguibili sul campo» e anche per non rischiare di far slittare lasqualifica all’anno prossimo, quando la ...

La crisi del politicamente corretto ha colpito anche il quotidiano. L'articolo di Alaindal titolo "Sul treno per Foggia con i giovani lanzichenecchi" ha mandato in subbuglio la ...Troppo persino per loro! E per questo cortocircuito interno alla sinistra un premiose lo meritano a pieno titolo: terzo posto sul podio dei peggiori ! Anche al secondo posto ...D'altra parte il programma è fatto per mandare Giambruno a schiantarsi (si rafforza l'ipotesi/Alain): Giambruno è in piedi, in uno studio vuoto, e parla a braccio. Una situazione da ...

Caso Elkann, i giornalisti di Repubblica: “Danneggiata la reputazione del giornale, la direzione irride… Il Fatto Quotidiano

Articolo radical-chicchissimo su Repubblica fa infuriare i radical chic. Zaki fa il difficile col governo Meloni e già solletica l'idea di un futuro in politica. I fanatici del green all'attacco. Ecco ...Il compagno della premier è talmente incapace di stare in video da far venire il dubbio che a Mediaset ci sia una fronda anti Meloni, come a Repubblica contro Elkann figlio ...